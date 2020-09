Novos tempos I

O Gramado Canela Convention & Visitors Bureau promoveu, na segunda-feira, um treinamento de protocolos intitulado Novos tempos - Novos eventos. Os exercícios práticos realizados no Wish Serrano e no Master Gramado contaram com uma abertura formal, com cerimonial, um casamento, um ensaio de formatura, um pocket show de camerata clássica, desfile dos mascotes dos parques da Região das Hortênsias e encerrou com o show do espetáculo Illumination, do Natal Luz de Gramado.

Adriana Paixão, Roberto Snell e Livia Trois no Master Gramado Hotel

Novos tempos II

Enzo Arns será o novo presidente do Gramado Canela Convention & Visitors Bureau

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A meritória iniciativa do treinamento está preparando as equipes para a retomada dos eventos no Rio Grande do Sul. Vaniza Schuler, idealizadora do projeto, está prevendo o próximo treinamento para o dia 11 de setembro em Porto Alegre, na Fiergs. A confirmação depende da bandeira laranja e da autorização da prefeitura da Capital. A iniciativa conta com o apoio de inúmeras entidades ligadas ao setor de eventos e turismo. Os protocolos foram desenvolvidos pelo grupo Live Marketing RS.

Agrolive

A próxima Agrolive da Unifertil está agendada para o dia 8 de setembro, às 19h30min, via YouTube e Facebook. Marcelo Schiavon, diretor da Unifertil, estará recebendo Frederico Logemann, gerente de Relações com Investidores da SLC Agrícola, e André Debastiani, sócio/analista da Agro Consult e coordenador do Rally da Safra, para um debate sobre Inovação e transformação digital no campo.

Múltiplas