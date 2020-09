A Fundação Escola Superior de Direito Tributário (Fesdt) lançou um curso inédito no Brasil - Aspectos Tributários da Recuperação Judicial e Falência. O curso une duas importantes áreas da economia e do direito - o direito tributário e a insolvência. Será de 11 de setembro a 3 de outubro, via Zoom. A coordenação é do advogado Luiz Eduardo Trindade Leite. O corpo docente é formado por renomados juristas e operadores do direito. O curso conta com o apoio do Ibajud (Instituto Brasileiro da Insolvência), TJRS, Iargs, Fonajem, CMR e Ajufe.

Ibirapuera

A 10ª Mostra 3M de Arte teve sua realização transferida para o período de 7 de novembro a 6 de dezembro no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O evento reunirá dez instalações, com o tema Lugar comum: Travessias e coletividades na cidade. Participam os artistas Camila Sposati, Cinthia Marcelle, Diran Castro, Lenora de Barros, Rafael RG e Luiza Crosman. A curadoria é de Camila Bechelany.

Homenagens

O ator Marco Nanini receberá o Troféu Oscarito

ROGERIO RESENDE/DIVULGAÇÃO/JC

O Festival de Cinema de Gramado divulgou os homenageados deste ano. O Troféu Eduardo Abelin irá para a diretora Laís Bodanzky, que tem em seu currículo filmes como Bicho de sete cabeças e Como nossos pais. Já o Troféu Oscarito será entregue ao ator Marco Nanini, nome de destaque na televisão, teatro e cinema. O festival acontece de 18 a 26 de setembro, em formato multiplataforma, transmitido pelo Canal Brasil e por streaming.

Múltiplas