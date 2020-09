O Conselho de Futuras Lideranças Associativas da Fiergs junto com o IEL-RS iniciou seu novo Ciclo Online de Formação de Lideranças, abordando temas como Governança e Sucessão Familiar, Gestão Ágil e Novos Modelos de Negócios. A aula de abertura contou com o governador Eduardo Leite e os presidentes Gilberto Porcello Petry (Fiergs), Luiz Carlos Bohn (Fecomércio) e Gedeão Pereira (Farsul). Sob coordenação de Alexandre De Carli e Rodrigo Holler Petry, o Conlider tem entre seus membros Stephania Portella Nunes Fração, Cristina Geyer, Thiago Carpenedo e Thomas Oderich.

Colaboração

Tentando diminuir o impacto da quarentena em suas atividades, um grupo de criadores que integram o Le Marché Chic uniu-se em uma experiência colaborativa. A Boutique Ephémère funcionará com o conceito de loja temporária, de 1 a 26 de setembro. Vinte marcas apresentarão seus produtos, das 11h às 18h, no Pátio Eberle, em Caxias do Sul. A entrada do público será controlada, além do uso obrigatório de máscaras.

Solidariedade

Para comemorar o mês Farroupilha, no dia 6 de setembro, acontece a Live Solidária APAE/RS, um evento para valorizar a cultura, as raízes e mostrar a solidariedade do povo gaúcho. O evento será transmitido do POA Drive-in Show. Entre as atrações, estão Luiz Carlos Borges, Renato Borghetti, Guri de Uruguaiana e o DJ Kbção. As doações serão feitas através da compra do Certificado de Contribuição, disponíveis em lotéricas e tabacarias.