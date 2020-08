Movimento e energia

A Louis Vuitton apresentou a LV Volt, segunda coleção de fine jewelry criada por Francesca Amfitheatrof, diretora artística de joias e relógios da grife francesa. Unissex, a coleção destaca as icônicas iniciais L e V como uma metáfora do movimento e um símbolo de energia. A campanha, fotografada por Jean-Baptiste Mondino, traz Hugo Marchand, bailarino do Balé da Ópera de Paris; Alicia Vikander, atriz sueca vencedora do Oscar; Sharon Alexie, artista francesa, e a modelo Xiao Xing Mao.