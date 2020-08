O Papo On-line, promovido pela a Associação Comercial de Porto Alegre, abordará o comportamento e as mudanças que levaram marcas a manterem-se contemporâneas. Será hoje, às 14h, no Facebook da ACPA. Para abordar o tema, as convidadas para o bate-papo são a vice-presidente de Produto e Desenvolvimento da Box 1824, Laura Kroeff, e a diretora de planejamento da Bendito Design, Laura Amaral, mediadas por Suzana Vellinho Englert.

Produção de eventos

Andrea Pinto de Só e Roberta de Abarnno no projeto Play da ALJ

/AUTENTIQUE EVENTOS/DIVULGAÇÃO/JC

Seguindo com sua série de lives do projeto Play!, a Associação Leopoldina Juvenil recebe hoje, às 19h, as sócias da Autentique Eventos Andrea Pinto de Só e Roberta de Abarnno para o bate-papo Muito além da decoração: o processo criativo na produção de eventos. O encontro será no Instagram do clube (@leopoldinajuvenil) e tem como objetivo debater o setor de eventos em meio à pandemia e a adaptação dos profissionais ao momento.

Reflexões

Mariana Melara Reis, vice-presidente da CAA/RS

/CAA/RS/DIVULGAÇÃO/JC

A palestra de encerramento da IX Conferência Estadual da Advocacia contou com reflexões sobre a vida indagadas pelo filósofo e escritor Clóvis de Barros Filho. Com a temática Mudança: Viver é mudar, reconstruir, reinventar, o painel foi apresentado pela vice-presidente da CAA/RS, Mariana Melara Reis. O evento, inédito e 100% digital, foi promovido pela seccional gaúcha do Sistema OAB, e teve mais de 6 mil participantes.

Múltiplas