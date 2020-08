Em seu atelier

Com formação em Artes Plásticas e Letras, Myriam Dutra fez mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação e é pós-doutoranda em Pensamento Complexo pela Multiversidad Edgar Morin, no México. Iniciou o trabalho em pintura em 1979, direcionando-se para aquarela e acrílico, usando, atualmente, vários suportes. Fez diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior, como por exemplo, o Salon Internacional d'Arts Plastiques, em Barcelona, na Espanha. Myriam foi agraciada, recentemente, com Menção Especial no 5º Salão Internacional de Pintura da Menduina Schneider Art Gallery de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Flores aos médicos

Marcelo Hubner e Angelita Hubner na Bublitz Galeria de Arte

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A mostra Flores concretas, do artista Marcelo Hubner, segue até o dia 29 de agosto na Bublitz Galeria de Arte tanto presencial como virtual. Marcelo está fazendo um belo trabalho social durante a quarentena. É o projeto Flores aos médicos, em que ele doa obras com o tema de floristas feitas especialmente para hospitais de Porto Alegre. A ação é em parceria com Regina Galbinski Teitelbaum, da Gravura Galeria de Arte, e Daniela Giffoni, mentora dos Arquitetos Voluntários.

Aniversário

O advogado Gilmar Stelo

ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC