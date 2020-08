Betina Sperb Albuquerque realizou um sonho, há um ano, com a inauguração da L'arrivée. Um lugar onde a experiência vai muito além do consumo. Um espaço de encontros, de acolhimento. A pandemia forçou ela a se reinventar. Alguns parceiros se foram, mas outros chegaram e deixaram a L'arrivée ainda mais completa, unindo arte, moda e decoração. Como o lindo espaço da AZ Galeria, sob a curadoria da artista Angela Zaffari.

Poderes

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul realiza, hoje, às 10h o Sergs Debates com o tema O Equilíbrio entre os Poderes na Constituição Federal de 1988. A videoconferência terá a participação dos juristas Adilson Dallari, Carlos Thompson Flores, Ives Gandra Martins, Modesto Carvalhosa e do jornalista Alexandre Garcia. O presidente da Sergs, Luis Roberto Ponte, ressalta que o objetivo do evento é mostrar caminhos que livrem o Brasil da indignidade, da corrupção e da ingerência ruinosa entre os Poderes.

Air Festival

O cantor e compositor Gaab, filho do músico Rodriguinho, fará sua estreia em show drive-in em Porto Alegre, nesta sexta-feira. A apresentação faz parte de uma ação social que vai angariar alimentos e agasalhos no megaevento Drive-In Air Festival, que reúne cinema, música e gastronomia no estacionamento do Aeroporto Salgado Filho. A apresentação do evento, organizado pela In RS Social Live, será de Capu e Gabriela Koslowski.