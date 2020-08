Ana Carolinna Reschke, diretora do Baro Experiência Gastronômica promoveu uma live intitulada Do Campo à Mesa. Participaram do bate papo Luiz Roberto Saalfeld, sócio do Frigorífico Coqueiro, Paulo Peres, mestre dos cortes do Frigorífico Coqueiro, o cuteleiro Cassio Selaimen e Ana Doralina Menezes, do Programa Carne Angus Certificada. O encontro contou ainda com a participação de Andrea e Cláudio Taffarel, da Italy Import, e do músico Elton Saldanha.

Celebrar

João Ferula vai inaugurar casa de eventos em Caxias do Sul

/FABIO GRISON/DIVULGAÇÃO/JC

Com um olhar otimista e trabalhando para o futuro pós-pandemia, o empresário João Ferula faz a contagem regressiva para a inauguração da Celebrar Casa de Eventos. O espaço ocupa as bucólicas paisagens naturais da Parada Cristal, próximo ao centro de Caxias do Sul. O local possui uma capela que homenageará o jesuíta italiano e cardeal São Roberto Belarmino, em projeto assinado pela arquiteta Cátia Ferronato.

Franquias

O Programa de Mestrado Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios, da Unisinos, organiza um webinar, amanhã, às 10h, sobre a nova Lei de Franquia. Trata-se de um tema relevante para os negócios e que será abordado por um time de profissionais renomados, entre os quais Manoel Gustavo Trindade, Marcelo Guedes Nunes, Tatiana Dratovsky Silva, Fabiano Koff Coulon e Éderson Garin Porto.

Múltiplas