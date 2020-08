Setentista

Após o sucesso da sua primeira linha de bolsas, inspirada em ícones femininos do jazz, a designer Martha Fischer lança nova coleção intitulada Review 70, que bebe na estética dos anos 1970. São cinco modelos exclusivos, com charmosas alças de cordas trabalhadas com macramê. Leves e macias, as peças são produzidas em um pequeno ateliê de Novo Hamburgo, pelas mãos de quatro artesãos, com couro de alta qualidade, excedente da indústria têxtil.