Portal dos museus

O evento Noite dos Museus lança, amanhã, o seu portal digital. Em www.noitedosmuseus.com.br, será possível conferir conteúdos originais sobre arte e cultura em geral disponíveis em diversos formatos, como podcasts, playlists, vídeos e matérias especiais, assim como acompanhar todas as novidades da 5ª edição do evento, que será em 21 de novembro. Rodrigo Nascimento, CEO da Rompecabezas, é o idealizador do Noite dos Museus e Francine Wartchow é a gerente-executiva do projeto.

Causa rosa

Maira Caleffi, presidente do Imama/RS

/MARCO QUINTANA/arquivo/JC

No dia 20 de agosto tem mais uma edição da série de lives Na cozinha com o Imama, com o chef Jorge Aita. Os encontros são para comemorar os 27 anos do Instituto da Mama do RS, que tem Maira Caleffi na presidência. A série mantém o conceito do tradicional jantar anual EChefs, que esse ano é executado através do Instagram @imama.poa.rs. Já no dia 27 de agosto, será a vez do chef Alexandre Sharin comandar as caçarolas.

Fique saudável

O imunologista Jorge Elias Kalil participa da curadoria

/instituto butantan/divulgação/jc

Está saindo do forno uma iniciativa inédita para dar suporte à saúde física e mental durante e no pós-pandemia. É o movimento #FiqueSaudável, idealizado por Carla Lubisco, especialista em bem viver e a jornalista Patricia Knebel. O foco serão conteúdos gratuitos sobre movimento, sono, alimentação, medo, estresse e imunidade, com a curadoria de nomes como o imunologista do Incor Jorge Elias Kalil e o psiquiatra Lucas Spanemberg.

