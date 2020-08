Surfe interativo

Desenvolvido pelo surfista gaúcho Thiago Rausch, o Dado Bier Pampa Barrels chega a sua 7ª edição. A maior competição interativa de surfe do Sul do Brasil começou oficialmente em julho, distribuirá prêmios em diversas categorias e receberá inscrições até 1 de outubro. O campeonato consiste em surfistas terem seus tubos registrados em foto ou vídeo. Os troféus serão confeccionados pelos artistas André Chiesa, Darcius Rosback, Iuri Silva e Sarah Rocha.

Em seu atelier

A trajetória profissional da pintora Silvia Brum nas artes plásticas iniciou na década de 1990 e, atualmente, ela se dedica à pintura figurativa contemporânea. Trabalhando de forma autoral, a artista inspira-se na figura humana e no olhar como tema de sua pintura. Participou de diversas publicações e exposições, individuais e coletivas, sendo a última em Miami, em 2019, em parceria com a Galeria Gravura. Durante a quarentena, Silvia está trabalhando de seu atelier, o qual divide com o seu marido, o cirurgião plástico e escultor Paulo Favalli. Ela está focada na execução de duas séries de pinturas a óleo: Mimetismos, na qual máscaras enfocam o universo feminino, e Janelas vivas, iniciada em 2017, que apresenta pessoas delimitadas pelo espaço de suas janelas.