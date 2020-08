Dando continuidade ao objetivo de construir uma moda cada vez mais consciente, a Renner lançou nova edição da Re Jeans, coleção com atributos sustentáveis, informação de moda e confeccionada dentro do conceito da economia circular. Em 2018, a marca foi pioneira ao apresentar a primeira coleção do projeto e criar o selo Re - Moda Responsável, que passou a assinar todas suas ações na área de sustentabilidade.

Inverno feminino

A atriz francesa Léa Seydoux para a Louis Vuitton

A Louis Vuitton apresentou sua campanha Women's Fall-Winter 2020, fotografada por Nicolas Ghesquière, diretor artístico das coleções femininas. Representando um investimento na criatividade em uma coleção pessoal, a campanha expressa a liberdade contemporânea e a alegria pura de roupas que se identificam com todos os tipos de audácia. Nicolas convidou para seu estúdio, em Paris, amigas íntimas que desejava representar em sua essência e cujas personalidades o inspiram.

Olheiro

A modelo Maryel Uchida desfilou para Dior

Nascida no Japão e criada no Brasil, Maryel Uchida (Way Model) foi destaque do desfile realizado pela Dior, na cidade italiana de Lecce. A apresentação foi transmitida ao vivo, porém sem a presença de público. Filha de uma brasileira com um japonês, mestiça de traços marcantes Maryel mudou-se para o Brasil aos três anos, fixando residência em Minas Gerais. Na pequena cidade de Ipatinga, formou-se professora de tae-kwon-do, luta que pratica desde os nove anos.

Reinvenção

Gabriela Trois, diretora da St. Trois

