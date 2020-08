A 3ª edição das Audições Comentadas de Música Erudita do Instituto Ling enfoca a música na Rússia, com composições que ficaram mundialmente conhecidas principalmente através do balé e da ópera. Na aula on-line, nesta quinta-feira, Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz apresentam detalhes sobre as transformações da música do país entre os séculos XIX e XX, além de interpretar obras importantes do período.