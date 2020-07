Positive vibes

O isolamento social reforçou a importância de produções confortáveis para ficar em casa. Por isso, a Forum lança nesta temporada a coleção cápsula Stay Positive, uma collab com a artista visual paulistana Verena Smit. Segundo Carolina Luz, empresária à frente da Forum em Porto Alegre, os moletons, t-shirts e looks casuais ganharam muito espaço durante o período de distanciamento social e, ao que tudo indica, a tendência veio para ficar.

Pijama do Bem

A Liga Feminina de Combate ao Câncer no RS lançou a campanha Pijama do Bem em parceria com a marca Tarragô & Bublitz, dos estilistas Marco Tarragô e Diornes Bublitz. Para o Dia dos Pais, a ideia é presentear com robes e pijamas masculinos sob medida que podem ser personalizados. A ação tem parte da renda revertida ao trabalho da Liga junto aos pacientes carentes dos hospitais Santo Antônio e Santa Rita, da Santa Casa de Porto Alegre.