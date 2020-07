Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Associação Leopoldina Juvenil promove, hoje, a primeira live do Projeto Play! que visa disponibilizar um espaço para a troca de informações sobre temas relacionados ao setor de eventos. Para abrir essa série, a ALJ recebe Adriane Hummes, organizadora de eventos e ministrante do curso Saber Casar, mais Maria Eduarda Santos, produtora de eventos e proprietária da Respira Eventos, às 18h30min, no Instagram @leopoldinajuvenil.

Arte e cultura

Antonio Dias é tema de exposição no MAM

/J.F.DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO/DIVULGAÇÃO/JC

Está disponível na página do Museu de Arte Moderna de São Paulo no Google Arts & Culture um recorte inédito virtual da exposição Antonio Dias: derrotas e vitórias. A prévia online integra a programação especial de aniversário de 72 anos do MAM. Figura de singular trajetória na arte contemporânea brasileira, Antonio Dias (1944-2018) é autor de uma obra multimídia, carregada de engajamento social e político, e de ironia e sensualidade. A curadoria é de Felipe Chaimovich.

Novo Hamburgo

Andréa Tellitu e Ricardo Costa e Silva junto a lareira de sua residência em Novo Hamburgo

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Múltiplas