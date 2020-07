O mago da gastronomia Ernesto Pereira está prestando uma consultoria para o Gardel Parrillada e Pastas, em Rivera - cidade irmã de Santana do Livramento. O restaurante, que reabriu na semana passada após o período de quarentena, é liderado por Lilian e João Gabriel Hillal, que também comandam os hotéis Verde Plaza, Emirates e Portal, em Livramento mais o Nuevo Hotel, em Rivera. Além da excelente cozinha uruguaia, o Gardel apresenta shows de tango nos finais de semana.

Histórico

Ernesto Pereira foi responsável, juntamente com Eleonora Rizzo, por um dos restaurantes mais icônicos que Porto Alegre já teve, o Il Gattopardo, ou Il G. Foram tempos memoráveis. Ele também foi pioneiro no serviço de tele-entrega de pizzas com a sua Cia. das Pizzas. Nos últimos tempos, tem prestado consultoria para restaurantes como o Darquêz, no Hotel Quality. No ano passado, foi para Santana do Livramento, onde fez consultoria para o El Borrego, em Rivera, e agora está no Gardel Parrillada e Pastas.