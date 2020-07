Giovanni Frasson, depois de mais de 30 anos respirando moda em publicações como Vogue e Frasson Gallery, criação de campanhas e direção de inúmeros desfiles, vai abrir uma escola livre de moda e arte, a Dossier Arts and Fashion Education. Para a criação do espaço, ele tem como sócias a diretora artística Alexandra von Bismarck e a diretora de comunicação Lívia Oura. A unidade física, prevista para inaugurar em setembro, em São Paulo, abrigará mais de 20 cursos.

Boa causa

Desde que foi criado em abril de 2020 para apoiar causas emergenciais durante a pandemia do coronavírus, o fundo Luz Alliance, criado por Gisele Bündchen em parceria com a BrazilFoundation, organização pioneira em filantropia no Brasil, vem recebendo diversas doações, que têm ajudado a atender milhares de famílias ao redor do Brasil. Em uma segunda rodada de apoio, 15 instituições de todo o País serão beneficiadas.