Lideranças

O Lide RS promove hoje à noite, das 19h às 20h30min, mais uma edição do Lide Talks em suas redes sociais. Os convidados para o debate são: Marciano Testa, CEO e fundador do Agibank, Júlio Ricardo Mottin Neto, presidente executivo do Grupo Dimed/Panvel, e Fabio Adegas Faccio, diretor-presidente das Lojas Renner. O tema abordado será A visão dos CEOs sobre a transformação digital das organizações.

Degustação em casa

Júlio Gostisa é diretor da Vinícola Routhier & Darricarrere

LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

A Vinícola Routhier & Darricarrere, de Rosário do Sul, comemora a safra histórica e a Indicação de Procedência e promove uma degustação temática com jornalistas, convidados por seu diretor comercial Júlio Gostisa. Em função do momento de restrições, a experiência se dará de forma alternativa, através da plataforma Zoom. Diego Arrebola conduzirá a degustação de seis vinhos da Campanha Gaúcha, no dia 15 de julho.

Paris, Paris

Mélanie Le Bihan, diretora-geral da Aliança Francesa Porto Alegre

FÁBIO ALT/DIVULGAÇÃO/JC

Para celebrar o dia da queda da Bastilha, a Aliança Francesa Porto Alegre promove mais um Débat d'Idées, tendo a capital francesa como tema. O bate-papo sobre La construction de Paris au fil des siècles será on-line e gratuito no dia 14 de julho, às 19h, e será transmitido pelo Facebook e site da instituição. A mediação será da diretora geral da AF Porto Alegre, Mélanie Le Bihan, com participação da professora de Andrea Barrios.

Múltiplas