O chef Carlos Kristensen, que segue com a tele-entrega do UM Bar & Cozinha, criou mais uma linha de atuação. É a produção de comidas congeladas do selo Internacionalmente Local, um projeto seu que já existe há alguns anos. Carlos ressalta que o serviço vai muito além de uma comida embalada, tem trabalho, amor e dedicação de muita gente em cada porção. Os pratos estão disponíveis para take away e tele-entrega.

Direito tributário

Hoje, às 11h, o advogado tributarista Rafael de Souza Medeiros participará de live apresentada pelo juiz federal e professor Rafael Martins Costa Moreira no canal JusFederal, no Instagram. O tema será a Responsabilidade Tributária dos Grupos Econômicos, sobre o qual o advogado escreveu livro publicado pela Livraria do Advogado.

Atletas

Renan Fernando e Almir Júnior estiveram no Wills Bar

O atleta Almir Júnior, vice-campeão mundial do salto triplo, segue treinando na equipe de atletismo da Sogipa com vistas aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Sua intenção era ir treinar na Europa, acompanhado por seu técnico, José Haroldo Loureiro Gomes, a convite do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Como os países europeus não estão permitindo a entrada de brasileiros, a viagem foi suspensa. Almir Júnior e o jogador de vôlei Renan Fernando estiveram no Wills Bar, antes da bandeira vermelha.

Múltiplas