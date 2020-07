Em seu atelier

Natural de Cerro Largo, Hidalgo Adams é um autodidata. Trabalha com arte desde 1973, iniciando suas atividades com madeira, nas formas de entalhe e relevo. Reside em Porto Alegre desde 1982 e, em 1984 fez estágio no atelier do escultor Guma, onde se aperfeiçoou em escultura em madeira, bronze, terracota e pedra sabão. Frequentou o Atelier Livre da Prefeitura e o Atelier Vila Nova, tendo aulas com Xico Stockinger. Nos últimos anos priorizou a produção de esculturas de médio e grande porte, em parceria com construtoras, tendo suas obras em diversos prédios e condomínios. Nos últimos meses, apesar das restrições, seguiu a execução da reforma de seu atelier em Belém Velho e focou nas vendas on-line, através do Instagram e do site hidalgoadams.com.

Dose Dupla

Os advogados Fernando Athayde Porto e Maitê Antonini

ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Os advogados Maitê Antonini e Fernando Athayde Porto, integrantes do escritório Porto, Ustárroz e Dall'Agnol, lançaram uma página no Instagram - Advogando em Dose Dupla - @advemdosedupla. O objetivo é gerar conteúdo, interagir e trocar experiências com colegas e dar dicas sobre direito para o público em geral de forma simples e descomplicada.

Negócios

A edição 2020 do SICC - Salão Internacional do Couro e do Calçado, que reúnes as grandes marcas brasileiras de calçados e acessórios, vai acontecer digitalmente na plataforma eMerkator. Será amanhã, das 9h às 21h. Os materiais estarão disponíveis por 10 dias depois do evento, podendo ser acessados até 17 de julho.

Mudanças

Renata Vellinho Busnello armou parceria com a loja Forwoman

MARIANA CARLESSO/JC