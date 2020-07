Transformações

O Consulado Geral dos EUA em São Paulo trará o conferencista Terry Jones, autor, empreendedor, fundador da Kayak e Travelocity, para participar de webinar Transformação Digital: Inovação Digital para Gerar Valor para a Sociedade e Negócios. O evento, organizado pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV EAESP, acontece hoje, das 16h às 18h, via Zoom.

Solidariedade

Baro

Antonela Nery e Pedro Bernardon no Baro Experiência Gastronômica, que segue com take away de seus cortes especiais /EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Air Festival

Os drive-in estão de volta e Porto Alegre aderiu à tendência. O Grupo Austral, a Arca Entretenimento e a Fraport Brasil, com promoção da Ame Digital, realizam o Drive-In Air Festival: um festival ao ar livre com filmes, shows e eventos especiais. O lançamento será nesta sexta-feira, a partir das 18h, no estacionamento do aeroporto, com DJ Lê Araujo e o filme O show de Truman. No sábado, a sessão é com Karate Kid, seguida da Balonê.