Malharia gaúcha

A Malharia Anselmi, com 36 anos de trajetória e um parque fabril referência em tecnologia, em Farroupilha, é reconhecida internacionalmente. A grife retoma sua produção com foco nas vendas on-line, que tiveram o faturamento dobrado nesses meses de pandemia. Sua campanha de inverno, que evidencia o conforto e a elegância das tramas do tricô, é inspirada na essência feminina e traz, pelo 10º ano consecutivo, a atriz Juliana Paes.

Fashion Moments

Tom Ford é o novo presidente do Conselho do CFDA

MALT BARON/DIVULGAÇÃO/JC

O Conselho de Designers de Moda da América (CFDA), organização integrada por 477 dos principais estilistas dos Estados Unidos, não celebrará seu icônico prêmio de caridade devido à pandemia. Mas o canal E! não deixará os fashionistas sem comemoração, apresentando o especial The CFDA Awards: Ultimate Fashion Moments, neste domingo, a partir das 20h40min. Tom Ford é o novo presidente do Conselho, cargo que Diane von Furstenberg ocupou por 13 anos.

Reconstrução

Provocar conexões internacionais e discutir os caminhos para a reconstrução do turismo brasileiro no pós-pandemia: esse é o objetivo do Festuris Connection, novo produto de uma das principais marcas do turismo da América Latina. O evento vai conectar o Brasil com Portugal, Uruguai e Estados Unidos em busca de soluções para a reinvenção dos destinos. De 4 a 6 de agosto, as conexões serão transmitidas de Gramado.



Baro Experiência Gastronômica

Nicolas Giacoboni e Ana Brasil no Baro Experiência Gastronômica, antes de fechar por decreto da prefeitura

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Olheiro

A modelo Luciana Curtis tem se dedicado à benemerência

MARIANA MALTONI/DIVULGAÇÃO/JC