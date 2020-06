Depois do sucesso das edições do Assado Patagônico, Leonardo Albuquerque resolveu ancorar e abrir o Mercado do Bairro. O empreendimento é em parceria com Marcelo Gerhardt. O espaço conta com um restaurante de parrilla, açougue, loja de vinhos e queijos. Foi neste maravilhoso local que a confraria Friendship Brotherhood, coordenada por Laury Koch e Theo Germano, esteve reunida na semana passada. Além da boa gastronomia foram degustados charutos na área externa da casa.

José Reinaldo Ritter e Paulo Alencastro no Mercado do Bairro

Drive-in

A partir de sábado, a Capital terá uma sequência de espetáculos no estacionamento da EPTC, retomando a movimentação cultural, em apoio à classe artística. No lançamento da Campanha do Agasalho, as atrações do Poa Drive-In Show serão Guri de Uruguaiana e Chimarruts. No domingo, se apresentam Orquestra da Ulbra com Renato Borghetti e Ernesto Fagundes, mais Tonho Crocco.

Bancos públicos

O Tá na Mesa segue analisando os impactos da pandemia de coronavírus nos vários setores da economia. O tema do encontro virtual de hoje, às 12h, será O papel dos bancos públicos no enfrentamento à Covid-19. A presidente da Federasul, Simone Leite, recebe os presidentes do Banrisul, Cláudio Coutinho, e do Badesul, Jeanette Lontra, que falam das ações das instituições diante da crise.

Leopoldina Juvenil

Cristina Bing Müller com a filha Paula Müller Cauduro e a neta Laura Müller Cauduro no almoço de sábado, na Leopoldina Juvenil

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

