O amor vence

A comemoração do Dia dos Namorados movimentou os restaurantes da Capital. Apesar das restrições de número de mesas e observando todos os protocolos de proteção ao coronavírus, o público participou dos jantares especiais elaborados por renomados chefs. A data propiciou um alento ao setor. A coluna circulou e registrou as presenças em alguns dos principais restaurantes. O clima de romantismo estava no ar. O amor tudo vence.