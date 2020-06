Em seu atelier

Paulo Amaral nasceu em Bagé, em 1950. Iniciou os estudos em pintura na Califórnia, em 1967. No Rio de Janeiro, nos anos 1970, filiou-se à Sociedade Brasileira de Belas Artes a convite de Sansão Campos Pereira. Formou-se engenheiro civil em 1974, exercendo carreira por 30 anos em Porto Alegre. Suas atividades no campo das artes não se restringiram ao ofício da pintura. Dirigiu o Margs em três períodos, foi curador, pelo Estado, do Ano do Brasil na França, em 2005, e, no seu currículo, conta com mais de 50 exposições individuais no Brasil e no exterior, cerca de 150 mostras coletivas, participação em salões de arte, como artista e jurado. Além da pintura, Amaral tem feito também algumas incursões na escultura. Nesta quarentena, ele criou algumas peças como Beijo tardio e Ave corona.





Saúde

Carla Correa de Lima, Guilherme Sander e Fabiane Correa de Lima lideram a HD360 Moinhos

/ROGERIO FERNANDES/DIVULGAÇÃO/JC

A psicóloga Carla Correa de Lima, o médico Guilherme Sander e a pedagoga Fabiane Correa de Lima são os nomes à frente da Clínica HD360 Moinhos, um novo modelo de saúde, focando suas atividades no autismo. O espaço também presta serviços nas áreas de aplicação e infusão de medicamentos, tratamento especializado em esquizofrenia e depressão grave, ansiedade e distúrbios digestivos. Sua abertura será no final de junho.



Oliveiras

O Parque Olivas de Gramado reabriu suas portas na última semana. O empreendimento, dedicado ao olivoturismo e ao turismo rural, está localizado no topo de um vale, a 14 quilômetros do Centro de Gramado, e é uma opção para quem busca contato com a natureza em um parque a céu aberto. Após 80 dias fechado, o local voltou a funcionar nas sextas-feiras, aos sábados e aos domingos, seguindo todas as normas de segurança.

Chica Parrilla y Bar