Há 10 anos como linha de frente da grife homônima, o designer de moda Teodoro Salazar apresentou a coleção inverno 2020, intitulada Barcelona, que traduz a essência da arquitetura e dos ícones das artes plásticas espanholas. A campanha, com a modelo Juliana Tucunduva, foi fotografada por Vanessa Martins no final do ano passado. Ciente deste período de pandemia, Salazar promoveu um hiato em suas atividades para produzir máscaras de proteção, distribuídas para colaboradores e amigos.

A modelo Juliana Tucunduva é a estrela da coleção.

Espanha é o clima da campanha do caxiense Teodoro Salazar. FOTOS: Vanessa Martins/Divulgação/JC

Eleições

Laury Ernesto Koch recebe o presidente do TRE-RS, André Luiz Planella Villarinho, em sua live

/ Camila Reis Vieira/Divulgação/JC

Neste domingo, às 19h, Laury Ernesto Koch, diretor da Koch Advogados Associados, estará ao vivo no Instagram com o desembargador e atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), André Luiz Planella Villarinho. A live, intitulada Efeito da pandemia na eleição 2020, promete um debate rico e informativo sobre os impactos da Covid-19 no processo eleitoral deste ano.

Itália

Graça Montenegro, que reside em Roma há muitos anos e está muito bem casada com Luciano Riccobello, manda notícias da Itália. Lá eles já estão na fase 2, podendo sair da quarentena de mais de dois meses em casa. Graça aproveitou o período para fazer mais um curso on-line de extensão universitária, junto à Fundação Getúlio Vargas - FGV. Foi de Coaching & Mentoring. Sua previsão de vir ao Brasil é para o final do ano.

Olheiro

O ator inglês Daniel Craig é o agente 007

THE MEGA AGENCY/DIVULGAÇÃO/JC