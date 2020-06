Aos poucos, os clubes sociais estão retomando suas atividades. Na Leopoldina Juvenil e no Country Club, os associados já estão praticando esportes como tênis e golfe, e os restaurantes já estão abertos, dentro das normas e dos protocolos de combate ao coronavírus. O almoço de domingo passado, apesar de nublado, reuniu alguns sócios no Country, funcionando, agora, no sistema à la carte. O chef Rafael Jacobi segue também com o sistema de tele-entrega.





Noite exclusiva

Os chefs Jean Rodrigues, José Piriz e Diego Andino assinam o menu de um cardápio especial para celebrar o Dia dos Namorados em casa. Jean é o responsável pela entrada e pelo prato principal (com uma opção para veganos), enquanto José Piriz e Diego Andino criam a sobremesa e o café da manhã. O jantar será personalizado com textos dos chefs nas caixas em madeira confeccionadas exclusivamente para a ocasião.

Santo casamenteiro

Acontece neste sábado a 3ª edição do Delivery Experience POA - Santo Antônio - Uma Gastronomia de Sabor e Fé. O encontro interativo, com homenagens a Santo Antônio, traz depoimentos e música com o DJ Ozzone e do padre Osmar Coppi. Será via plataforma Zoom, aberto ao público. O jantar beneficente delivery terá a parceria de La Pizza Uruguaya, Merca'Oro, Estação 255 e vinícola Don Giovanni. Entre as curiosidades também está uma benção virtual dos tradicionais pãezinhos.

múltiplas

Fernanda Rosa preparou belos arranjos para o Dia dos Namorados

RODRIGO E CASSIANA/DIVULGAÇÃO/JC