Doce solidariedade

No dia 1º de junho é comemorado o Dia Mundial do Leite. Criada em 2001 pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a data no Brasil vem ganhando cada vez mais força. A Leiteria 639 comemora sua passagem de forma diferente. Selecionou um dos produtos mais pedidos nas suas unidades - as tortas. E parte da renda com as vendas no mês de junho será revertida ao Instituto da Mama do RS.

Wine Locals

Diego Fabris é o gestor da plataforma que incentiva o enoturismo

COLETIVA/DIVULGAÇÃO/JC

Em meio à pandemia, um grupo de empreendedores, coordenados por Diego Fabris, resolveu criar uma plataforma para desenvolver o enoturismo no Brasil e no mundo. É o Wine Locals, que auxilia na busca por experiências incríveis no mundo do vinho. O investimento na retomada responsável do setor do turismo será inicialmente no Rio Grande do Sul e irá ajudar muitas famílias que vivem deste segmento. Entre as vinícolas parceiras nos roteiros estão Casa Valduga, Cave Geisse, Don Giovanni e Vinícola Cainelli.

Antídoto

Hique Gomez é o convidado da Onne Live de hoje

PAULO MARTINS/DIVULGAÇÃO/JC

Hique Gomez será o entrevistado, hoje, do Onne Live, no perfil do Instagram @revistaonne. A partir das 18h, ele vai abordar o porquê de a arte ser sempre o melhor antídoto à quarentena. Hique Gomez é músico, diretor, escritor, ator e comediante consagrado, um dos criadores do espetáculo Tangos & Tragédias. Recentemente,apresentava o espetáculo A Sbórnia Kontr'atracka. O editor Marcelo Tovo vai conduzir a transmissão.

