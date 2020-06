Em seu atelier

Durante o período de quarentena, a artista plástica Bianca Santini iniciou a produção de uma nova série de trabalhos intitulada A luz. A inspiração surgiu da intenção de trazer a consciência sobre o poder da luz e a energia que existe dentro de cada indivíduo. São pinturas em tinta acrílica, pigmentos especiais, pó de ouro, prata, purpurinas e resinas que remetem a partículas, ondas, fibras de energia com delicadeza e beleza. As obras estão em exposição virtual e futuramente nas galerias. Bianca iniciou aos seis anos de idade no Centro de Desenvolvimento da Expressão e, em 1985, ingressou no atelier de pintura de Malu Soeiro. A artista realizou diversos cursos e trabalhos, sempre ao lado de artistas renomados, como Paulo Porcella, Dayse Viola, Ana Petini, Lou Borghetti, Clara Pechansky, Júlio Ghiorzi, Maria Helena Bernardes e André Severo.

Novas ferramentas

Antônio Cesa Longo, presidente da Agas

DANI VILLAR/DIVULGAÇÃO/JC

A Associação Gaúcha de Supermercados trabalha em novas propostas de eventos para serem realizados através de ferramentas digitais. Além dos cursos, a Agas desenvolveu ideias para possibilitar a apresentação de produtos e serviços de fornecedores para os supermercadistas. Segundo seu presidente, Antônio Cesa Longo, as propostas não substituem os eventos presenciais, complementando os eventos consolidados da entidade.



Além da quarentena

O filósofo Luiz Felipe Pondé e o escritor Leandro Narloch participam da edição de estreia do Fórum da Liberdade Talks, que acontece hoje, às 19h30min, numa iniciativa do Instituto de Estudos Empresariais. O painel virtual terá como tema Além da quarentena e poderá ser acompanhado no perfil do Fórum da Liberdade no YouTube e no Facebook. A mediação será da presidente do IEE, Júlia Evangelista Tavares, e do vice, Gabriel Picavêa Torres.



Documentário

Deborah Finocchiaro contará sua trajetória em filme

IGOR SPEROTTO/DIVULGAÇÃO/JC