Em tempos de isolamento social, a modelo Carol Trentini é um exemplo do novo momento do mercado. Entre saltos altos e brinquedos, ela se divide para atender, de dentro de casa, às atribuições profissionais e de mãe. Em Balneário Camboriú, onde vive com o marido, o fotógrafo Fabio Bartelt, e os filhos, Bento e Benoah, ela concilia as atividades. A rotina de trabalho da top vai estar nas páginas da próxima edição da Vogue América.

Olheiro

O modelo Caio Cabral

WAY MODEL/DIVULGAÇÃO/JC

O modelo paulista Caio Cabral, 22 anos, apontado como ex-affair da cantora Anitta, é destaque da nova temporada do programa De férias com o ex, que já está no ar e foi gravada em Jericoacoara, Ceará, no início do ano. Agenciado pela Way Model, além da carreira na moda - que já o levou às passarelas da São Paulo Fashion Week -, Caio é esportista.

Reabertura

Maria do Horto, Leticia Lau e Regina Galbinski participam de bate-papo

/LISA ROOS/DIVULGAÇÃO/JC

Na segunda-feira, 1 de junho, a Gravura Galeria de Arte realiza uma live marcando a reabertura da exposição Travessia, de Maria do Horto Bastos Kuhn. A transmissão será pelo Instagram (@gravuragaleria), às 16h. Regina Galbinski Teitelbaum, diretora da galeria, recebe a artista plástica e Letícia Lau, curadora da mostra, para um bate-papo sobre arte. Descontos de 20% serão dados às obras adquiridas durante a conversa.

Proteção