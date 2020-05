Neste domingo, às 19h, Laury Ernesto Koch promove mais uma live em seu Instagram, desta vez tendo como convidado o empresário Juliano Melnick, sócio diretor da Melnick Even. Ele vai falar sobre O mercado imobiliário e a construção civil em 2020. Na pauta, a crise da Covid-19, as ações tomadas pela empresa, como ela deve impactar o setor economicamente e as mudanças das moradias. E ainda como a queda de juros impacta o setor.

Cantina

Nicole Facin e Rodrigo Facin na Cantina Famiglia Facin

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A cantina Famiglia Facin, com o típico sentimento italiano, sente muita falta dos abraços e do clima de fraternidade, tão ausentes em tempos de isolamento social. O restaurante, no Shopping Total, já reabriu suas portas e está com uma promoção de 15% de desconto no cardápio, por tempo indeterminado, e com disposição para colocar muito carinho em cada ingrediente. Além, é claro, de seguir todas as normas de higiene e cuidados que o momento exige.

Caridade

Martins Mano e Theo Germano no restaurante Tartare

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

O recente encerramento das atividades do tradicional Hotel Laje de Pedra, em Canela, enlutou o setor de turismo do Estado. O primeiro cinco estrelas no Rio Grande do Sul marcou época e deixará muita saudade. O Grupo Habitasul fez a doação dos lençóis e enxovais do hotel para o Hospital de Caridade de Canela. O vice-prefeito, Gilberto Cesar, participou da solenidade de entrega.

Múltiplas