O Peppo Cucina já está de portas abertas, após a publicação do decreto da prefeitura de Porto Alegre. O restaurante italiano se organizou para preparar seus serviços seguindo todas as normas e recomendações dos órgãos responsáveis. Respeitando a lotação máxima de 50%, o Peppo realizou também a preparação e treinamento de sua equipe, reforçando as medidas de higiene. Os serviços de take away e delivery seguem funcionando.

Bloco solidário

A Orquestra Villa-Lobos, que trabalha com crianças em vulnerabilidade, na Lomba do Pinheiro, está passando por dificuldades em razão da pandemia do coronavírus. Os recursos disponibilizados pela prefeitura que permitiam o funcionamento da Orquestra foram suspensos em abril por tempo indeterminado, causando o desligamento de 20 professores. A instituição solicita doações pela plataforma www.catarse.me/bloco_na_rua.

Pátio 24

Caio Sehbe no Espaço Baltoro, no Pátio 24

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Wine Challenge

A pandemia de Covid-19 mudou o calendário de eventos realizados no mundo inteiro. Com o 10º Brazil Wine Challenge não foi diferente. A Associação Brasileira de Enologia (ABE), promotora do concurso, transferiu a data para 13 a 16 de outubro. Com isso, o prazo para importadoras e vinícolas do mundo todo inscreverem suas amostras foi estendido até 15 de agosto, podendo ser feitas pela internet.

Múltiplas