O restaurante Saikô está comemorando seus 20 anos de atividades, com o melhor da culinária japonesa, instalado na avenida Ijuí, 668, no bairro Petrópolis. A casa é liderada por Leonita Requena e seus filhos e tem no comando da cozinha o chef Valmir Borba. É uma longa trajetória. Para Porto Alegre, um restaurante durar 20 anos é um marco. Com o retorno controlado e o abrandamento da quarentena, o local já voltou a funcionar.

Moda e arte

Betina Sperb Albuquerque e Ângela Zaffari na L'arrivée

A coleção Oh, Mon Amour! da grife caxiense Noir, de Regiane Ramos De Carli, está disponível em Porto Alegre na L'arrivée - Moda, Décor e Café, liderada por Betina Sperb Albuquerque. E a múltipla loja agora dispõe de um local para abrigar arte, o espaço AZ Galeria, que terá curadoria da artista plástica Ângela Zaffari. Segundo Betina, a iniciativa é uma forma de pluralizar as opções da L'arrivée, sempre em consonância com a essência e a identidade da marca.

Fashionistas

Ronaldo Fraga participa do primeiro episódio

Dudu Bertholini apresenta a segunda temporada do programa Nós, os fashionistas, no Fashion TV, a partir de 5 de junho. A primeira etapa acompanhou a rotina de profissionais da moda em seus processos de criação. Agora a atração, que teve gravações realizadas antes da pandemia, volta com conteúdo inédito. Cada episódio será dedicado a um profissional. O primeiro convidado é Ronaldo Fraga, estilista que faz da moda um ato político e poético, valorizando a cultura popular brasileira.

New Model

Márcio Weiss coordena concurso virtual de modelos

