O casal de advogados Gisele Welsch e Rafael Medeiros foi passar o final de semana em Gramado para brindar o aniversário dela. Ficaram hospedados no charmoso hotel Colline de France. No retorno da Serra passaram no Boulevard Laçador para pegar um delivery do Galeto Di Paolo, que mantém o alto padrão de sua gastronomia adaptada aos novos tempos de quarentena.

Prevenção

Para apoiar a advocacia gaúcha neste momento de isolamento social e oferecer o suporte necessário para amenizar os impactos e traumas psicológicos, a Caixa de Assistência dos Advogados - CAA/RS recomenda seu portal Previne Saúde Mental (www.caars.org.br/saudemental). No espaço, há uma série de publicações sobre psicoterapia, além de pesquisas e dados científicos de autoridades no tema. A CAA/RS também oferece uma plataforma de atendimento psicológico on-line.

Fashion talk

Leonora Weimer, Miss RS 2018, participa da live

/ACERVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

A apresentadora e modelo Ana Cláudia Diehl e a Miss Rio Grande do Sul 2018 Leonora Weimer protagonizam um bate-papo descontraído nesta quarta-feira, às 17h, na segunda edição do The fashion talk. Na proposta, que ocorre ao vivo no Instagram da Óptica Foernges, as convidadas apresentam temas da moda, estilo e maquiagem, com dicas de autocuidado e dos melhores óculos para cada formato de rosto.

Múltiplas