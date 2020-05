Em seu atelier

A escultora e designer Gloria Corbetta, que atua em diversas áreas, aproveitou este período de quarentena para criar uma coleção inspirada nos movimentos de grafiteiros ao longo de diversas culturas no mundo. O grafite surgiu em Nova York nos anos 1970, mas o País do verde e amarelo improvisou: como a tinta do spray é cara, os brasileiros criaram um estilo próprio. Os contornos dos desenhos eram feitos com tinta spray e, dentro dos desenhos, preenchiam com tinta mais barata, o látex. A forma inovadora virou moda e ficou conhecida como "a forma brasileira de grafitar". Esse tipo de arte solta, divertida e criativa inspirou esta nova coleção. São saias, blusas e bolsas em peças leves, versáteis e bem brasileiras - perfeitas para usar dentro e fora de casa. A edição é limitada, lançada para o mês das mães.

Queijos gaúchos

Cris Schmitz e André Monte em sua viagem à França

/ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Antes do início da pandemia do coronavírus, o cirurgião plástico André Monte e a arquiteta Cris Schmitz estiveram nos Alpes Franceses buscando aperfeiçoamento para a produção de queijos artesanais da sua Fazenda Três Montes, em Triunfo. Na viagem, o casal participou do centenário jantar da Guilde Fromagers, a confraria internacional mais antiga de queijeiros do mundo, que ocorreu nas caves do Musee du Vin, em Paris.

Pressão