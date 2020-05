Supermodels

É através de um post no Instagram que os interessados em ingressar na carreira de modelo poderão ser avaliados por Liliana Gomes. Foi ela, como olheira da extinta agência Elite, quem abordou Gisele Bündchen em um shopping de São Paulo. Hoje diretora da Joy Model, ela inova e busca novos modelos em formato virtual. Os candidatos devem postar fotos em seus perfis do Instagram, marcando @joymodel e usando a hashtag #JUMPforJOY. Isabeli Fontana, Michelle Alves, Raica Oliveira, Ana Beatriz Barros e Caroline Ribeiro também foram lançadas por Liliana.

Olheiro

Um dos mais afetados em tempos de pandemia, o mercado da moda e da publicidade viu rarear os ensaios fotográficos. Surge uma nova tendência: em home office, modelos e fotógrafos se reinventam, mantendo o mercado ativo. Protagonizado pela modelo brasileira Marilia Moreno, o ensaio People's Feelings mostra isso, fotografado por Brunno Rangel via Skype. Outro projeto semelhante foi realizado por Alex Korolkovas, que convidou a modelo para posar, porém desta vez através do aplicativo Zoom.

Sweet Songs

Neste domingo, a partir das 17h, o músico Sandro Stecanela e sua banda Sweet Songs realizam uma live da cobertura de seu apartamento, no bairro Cristo Redentor, em Caxias do Sul. A apresentação, intitulada Live da varanda, será transmitida pelo canal da banda no YouTube - Sweet Songs Oficial - e também poderá ser acessada pelo Instagram do grupo, no @sweetsongsoficial. No repertório, Roberto Carlos, Bob Marley e Cazuza.