Superando obstáculos

A revista Onne&Only lança hoje, às 17h, o Onne Live, programação de lives com o objetivo de apontar soluções, modelos e ações práticas para vencer obstáculos com boa gestão e criatividade, otimizando e reinventando negócios. A iniciativa será executada no perfil @revistaonne, no Instagram, com condução do editor Marcelo Tovo. O primeiro convidado é Paulo Chiele, CEO da PRC Consultoria em Luxo e autor do livro Luxury Branding.

Incentivo

Está circulando, nas redes sociais de influenciadores de viagem e gastronomia gaúchos, a campanha colaborativa Quando tudo passar, #ViajePeloRS. A iniciativa é das jornalistas Andressa Griffante, do RSbloggers, e Anelise Zanoni, do Way Content, e tem o objetivo de fortalecer o turismo no Rio Grande do Sul de forma responsável, motivando as viagens, além de dar mais visibilidade ao consumo local.

Don Giovanni

Daniel Panizzi dirige a vinícola em Pinto Bandeira

A vinícola Don Giovanni, em Pinto Bandeira, está retornando, neste mês, às atividades de seu complexo enogastronômico. A retomada inclui a pousada DG, o restaurante e o varejo de vinhos do local. A Don Giovanni e seus colaboradores estão seguindo as normas necessárias para realizar os atendimentos. Na pousada, a hospedagem é realizada somente com reserva e com número de hóspedes e visitantes limitados, conforme a capacidade de cada local.

Múltiplas