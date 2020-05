Teatro a distância

A Casa de Teatro de Porto Alegre vai promover um curso de atuação em cinema e tevê on-line e ao vivo. As aulas serão ministradas por Werner Schünemann através das plataformas digitais do espaço cultural e terão quatro meses de duração, com uma vivência única de encontros com o ator e diretor gaúcho. As aulas acontecerão de 20 de maio a 12 de setembro, totalizando 46 horas de aprendizado.

Cenários econômicos

A Federasul promove hoje, às 12h, por meio de sua fanpage, mais uma edição da reunião-almoço Tá na Mesa. O tema será Cenários econômicos, sobre quais os caminhos que a economia deve seguir após o período pandêmico. A presidente da entidade, Simone Leite, recebe Aod Cunha, ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, do governo Yeda Crusius. Aod foi o responsável pelo plano de recuperação do Estado, implementado em 2007.

Tendência

A psicóloga Camilla Terra

ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

O Grupo Camilla Terra - Consultoria Organizacional, seguindo a tendência do mercado atual, está com o serviço de terapia on-line para corporações. Segundo sua diretora, a psicóloga Camilla Terra, o serviço que mais cresce é a terapia, pois os diretores, gestores e colaboradores estão com muito medo desse momento. A incerteza, a insegurança, a ansiedade e os reflexos do isolamento social têm sido as principais demandas.

Futuro

Pensando em uma reflexão séria, colaborativa e coletiva sobre o futuro, a trend analyst Fah Maioli vai oferecer, nos dias 23 e 30 de maio e 6 de junho, um curso on-line live (via zoom), direto de Milão. Com mais de 20 anos de experiência, a gaúcha de Bento Gonçalves, que reside há 12 anos na Itália, vai compartilhar seu conhecimento sobre o Coolhunting, ferramenta essencial para desvendar o futuro.

Aniversário