Preocupada com os profissionais do setor de eventos, bastante afetados pelas práticas de distanciamento social, a Casa NTX lançou a campanha É hora de ajudar. A ação consiste na arrecadação de cestas básicas destinadas a colaboradores vinculados a empresas parceiras da casa de eventos. A campanha se iniciou com 200 cestas básicas garantidas pela Casa NTX, que fará a distribuição dos alimentos no dia 15 de maio. A contribuição pode ser feita através de um depósito bancário no banco Sicredi.

Maquiavel

Nicolau Maquiavel (1469-1527) apresenta, em seu livro O príncipe, uma série de lições e sugestões para conquistar e manter um principado ou uma nação com punhos fortes. Uma delas diz: faça o mal de forma rápida para mostrar poder e o bem em etapas, lentamente, para que não seja visto como um ponto de fraqueza. Parece que nossos atuais gestores públicos aprenderam bem essa lição!

Conexão

Com a proposta de trazer conversas significativas para a pauta das redes sociais, a publicitária Débora Tessler comanda, há cerca de um mês, o programa de entrevista ao vivo Dvora Connection, no seu perfil do Instagram. Hoje, o bate-papo é com o empresário Felipe Hemb, e entre os convidados das próximas edições estão nomes como Fabrício Carpinejar (14/05), Patti Leivas (15/05), Allan Dias Castro (18/05), Lu Gastal (20/05) e Taís Scherer (22/05).

Bike Place

Marlise Biegelmeyer e Sérgio André Florian comandam a loja em Caxias do Sul

/JULIANO VICENZI/DIVULGAÇÃO/JC

O empresário caxiense Sérgio André Florian descobriu no ciclismo uma nova paixão. No ano passado, o hobby virou um negócio, com o lançamento do Bike Place, espaço para venda e manutenção de bicicletas que comanda ao lado da esposa, Marlise Biegelmeyer. A loja, em Caxias do Sul, trabalha com marcas conceituadas, como Sense e Audax, e passará a oferecer modelos da inovadora marca suíça Scott.

Múltiplas