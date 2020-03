Lide em Bento I

Foi um sucesso o Fórum de Desenvolvimento Lide Bento Gonçalves promovido pelo Lide RS no Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves (CIC-BG). Eduardo Fernandez conduziu os trabalhos, que tiveram como tema a desburocratização, turismo e desenvolvimento econômico. Entre os palestrantes feras como Paulo Uebel, secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; Guilherme Paulus, fundador da CVC Viagens e do Grupo GJP; Ernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa; Daniel Randon, CEO do Grupo Randon; e o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin.

Rogério Capoani, presidente da CIC-BG, e Daniel Randon, CEO do Grupo Randon

Paulo Geremia e Caroline Zanesco no restaurante Di Paolo

Lide em Bento II

Mauricio Harger, diretor da CMPC, Mônica Rossi e Gustavo Maia no Mamma Gema

fotos viviane somacal/divulgação/jc

Foi um sucesso o Fórum de Desenvolvimento Lide Bento Gonçalves, promovido pelo Lide-RS no Centro da Indústria e Comércio de Bento Gonçalves (CIC-BG). Eduardo Fernandez conduziu os trabalhos, que tiveram como tema desburocratização, turismo e desenvolvimento econômico. Entre os palestrantes, feras como Paulo Uebel, secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; Guilherme Paulus, fundador da CVC Viagens e do Grupo GJP; Ernani Polo, presidente da Assembleia Legislativa; Daniel Randon, CEO do Grupo Randon; e o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin. Cônsul-geral da Itália, Roberto Bortot, e Antônio Cesa Longo, presidente da Agas

New Orleans

Liana Timm chega amanhã a New Orleans para uma imersão em música num programa ministrado por Cindy Scott, cantora e professora da Berklee College of Music, e Brian Seiger, músico e professor da Universidade de New Orleans. O Mining for magic é uma reunião intensiva de cinco dias, com o objetivo de abrir caminhos para a liberdade e a expressão musical, aprimorar a técnica vocal e o processo de criação e apresentação musical.

Elas por elas

O Valen Bar fará algo diferente nesta quarta-feira para comemorar o Dia Internacional da Mulher: dará o protagonismo a elas em uma festa especial. A noite batizada como Elas por elas reunirá nomes da produção cultural gaúcha para falar sobre o papel da mulher. O talk show Ser mulher será comandado por Ivana Rebeschini, Laís Conter, Luana Lumertz e Pâm Machado. Já o set list da noite será das DJs Camejo e Grasi Colombo.

Múltiplas