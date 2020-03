O restaurante Viña Garden (Anita Garibaldi, 1.681) promove nas terças-feiras o projeto Wine & Blues. A atração é o show do Andy Serrano Blues Duo - formado por Andy Serrano e Juliano Rosa. Além de uma boa carta de vinhos o cliente dispõe de drinques preparados por Nei Leonardo. O empreendedor do espaço, Rafael Furtado, comenta que a casa oferece café, almoço com buffet e à noite à la carte, com clima de bar na área externa que é adornada por muitas plantas.

Rafael Furtado recebeu os convidados no Viña Garden

William Rodrigues, o Garoto Revelação RS

William Rodrigues, natural de São Leopoldo, atualmente morando na cidade de Sapiranga, 23 anos, é o atual Garoto Revelação RS. O evento, organizado por Éder Forsin, foi realizado na cidade de Igrejinha e contou com a partição de 67 candidatos oriundos de várias cidades do Estado. William pretende estudar Direito. Na ocasião, Vitória Oliveira foi eleita a Garota Revelação RS.

Balneário Camboriú

Matheus Macedo e Ana Prim em noite festiva no Green Valley, em Balneário Camboriú

Exposições

Maria do Horto Bastos Kuhn inaugura mostra na Gravura Galeria

Na quarta-feira, dia 11, a Gravura Galeria de Arte recebe duas novas exposições. Ocupando a Sala Branca, a artista plástica Maria do Horto Bastos Kuhn apresenta pinturas e fotografias da Serie Travessia. A exposição é feita a partir de imagens de chão, pisos, campos, calçadas e terras que fazem referência a caminhos, rotas e escolha de rumos. Na Sala Negra, a exposição coletiva Atlântida Arte retorna para a galeria em Porto Alegre para o seu tradicional período "pós-praia".

Caxias do Sul

Um dos grandes nomes da natação mundial, Cesar Cielo, desembarca em Caxias do Sul nesta sexta-feira. O ex-atleta paulista virá ministrar atividades do projeto Cesar Cielo Swim Clinic (CCSW) para a equipe de natação do Recreio da Juventude. Ele estará na Sede Campestre Guarany, no bairro São Leopoldo, de 6 a 8 de março. Cielo e seu staff serão recepcionados por Paulo Marchioro, presidente do Recreio.

Surfe

Affonso Eggert com o surfista Everaldo Pato Teixeira

