Almoço na ACPA

O presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Reginaldo Pujol, foi o palestrante da reunião-almoço Menu Poa, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre. Ele falou com propriedade sobre o tema O que o porto-alegrense pode esperar da Câmara em 2020. Temas como a revisão do Plano Diretor da Capital e a alteração no preço das passagens dos ônibus estiveram na pauta. Paulo Afonso Pereira, presidente da ACPA, foi o anfitrião do evento, realizado no Palácio do Comércio.

Stamatula Vardaramatos, presidente da ATP, e Jorge Fernando Krug Santos, diretor de TI do Banrisul, no Menu Poa

Suzana Vellinho Englert no Palácio do Comércio

Santa Cruz

A mostra Um recorte na obra gráfica de Zoravia Bettiol será apresentada na Casa das Artes Regina Simonis, em Santa Cruz do Sul, com abertura hoje e visitação até o dia 4 de abril. A exposição é composta por 36 obras apresentadas em três blocos: as xilogravuras da fase inicial da artista, de 1960 a 1963, as xilogravuras de grandes dimensões e as serigrafias da série Exuberância primaveril I e ainda a série Brasil 2016.

Feminino

Sororidade, feminilidade e experiências do corpo e da vida, são tema do evento Vida & Pele - Histórias de tansformação, promovido pela dermatologista Claudia Fernandes Furtado. A exposição de fotos, em homenagem ao Dia da Mulher, inaugura no dia 10 de março, na Leopoldina Juvenil. Nomes como Solaine Piccoli, Lu Mocelin, Daniella Pereda e Leila Loiferman posaram para Simoni di Domenico e Maribel Cachoeira.

Patrimônio

Charles A. Lowenhaupt, fundador e CEO da Lowenhaupt Global Advisors e Leonardo Wengrover, fundador da W Advisors Family Office, autores do livro Patrimônio X liberdade: estratégias de preservação patrimonial e realização pessoal para famílias bem-sucedidas, recebem convidados, hoje, no Instituto Ling. O encontro contará com a presença do espanhol Marcos Esteve, diretor e membro do Comitê Executivo do Banque Heritage.

Duorum

José Maria Soares Franco e Giovana Salvaterra na vinícola Duorum promovida pela Porto a Porto

LENARA PETENUZZO/DIVULGAÇÃO/JC

Urban Jungle

A Heineken Urban Jungle tem neste final de semana mais uma edição do projeto de verão promovido pela Heineken em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. Foi criado um refúgio verde no Centro Histórico de Porto Alegre. O espaço conta com instalações de Felipe Morozini, Estúdio Bijari e Oito ou 80, com peças criativas e imersivas. O evento faz parte da plataforma global da marca chamada Cities, que propõe explorar regiões inusitadas em grandes centros urbanos, respeitando história e cultura locais.

Café de La Musique

Mariana Cozer curtindo o Café de la Musique em Jurerê Internacional

/CASSIANO DE SOUZA/DIVULGAÇÃO/JC

Múltiplas