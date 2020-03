Boa gastronomia

O restaurante Baro Experiência Gastronômica (rua Barão de Ubá, 9) já se tornou referência no quesito carnes selecionadas e cortes diferenciados preparados na parrilla. A empresária Ana Carolina Reschke lidera o empreendimento. Um dos mais pedidos é o Baro Steak, um corte do dianteiro criado pela própria Ana, com carnes fornecidas pelo Frigorífico Coqueiro, de São Lourenço do Sul. Entre as presenças, pelas mesas, estiveram Josie Assis Penz, Arlete Bernardon, Maria Tereza Campos e André Johannpeter, Márcia Zaduchliver e Airton Vargas Junior.

Airton Vargas Junior e Márcia Zaduchliver provaram os cortes diferenciados

Karaokê

O Shopping Total realiza um soft open que marca o lançamento da 33ª edição do Loucura Total. O evento preview acontece nesta quarta-feira, a partir das 19h, com jornalistas, formadores de opinião e influenciadores digitais, no Kamikaze Bar & Pub, que está abrindo as portas no Shopping Total. Os convidados poderão soltar a voz no karaokê do pub e entrar no clima da nova casa.



Baile do vermelho

Rodrigo Reis e Guilherme Reis no Baile do Vermelho e Branco na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo

/RAFAEL TORRES ATZ/DIVULGAÇÃO/JC

Olhares

Imagens que traduzem diferentes visões e fragmentos sobre Porto Alegre, sua natureza, o concreto e sobre o mundo. A exposição Múltiplos olhares: 28 fotógrafos nasceu do convite do curador Fábio André Rheinheimer. Ele desafiou profissionais da fotografia a mostrarem suas interpretações e olhares em trabalhos que estão na mostra, que inaugura hoje, no Espaço Cultural Correios, com visitação até o dia 29 de março.

Tartare

Vera Bernardes e Ana Laura Bernardes no Tartare Restaurante

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Leilões

Daniel Chaieb tem programada uma série de leilões para este mês de março. O primeiro acontece hoje, apenas on-line, com lotes de diversas curiosidades, no site danielchaiebleiloeiro.com.br. No dia 17, também on-line, o leilão terá como tema a Numismática, com moedas muito antigas. Nos dias 21 e 22, Chaieb comanda um grande leilão residencial na rua Guaiana, na Vila Assunção, Zona Sul de Porto Alegre.

Carnaval da Maori

Thiago Bittencourt Gonçalves no Carnaval da Maori

RAFAEL TORRES ATZ/DIVULGAÇÃO/JC

Concerto

A Ospa sobe ao palco pela primeira vez em 2020, ano que completa 70 anos de atividades ininterruptas. Para abrir a temporada a orquestra apresenta um concerto histórico e revive a trajetória de Ludwig van Beethoven, que completa 250 anos. A apresentação acontece na Casa da Ospa, neste sábado, com regência do maestro e diretor artístico Evandro Matté.

Múltiplas