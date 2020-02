Desfile das campeãs

Neste sábado, acontece, no Rio de Janeiro, o desfile das escolas campeãs do Carnaval 2020, na Marquês de Sapucaí. Durante o período de folia, a cidade maravilhosa manteve a tradição com muitos blocos de rua e muita animação com as escolas no Sambódromo. Os camarotes são uma das atrações mais disputadas, reunindo celebridades de todas as áreas. Entre os espaços, destaque para o Camarote Brasil, o do King e o CarnaUOL Nº 1. Em Salvador, a cantora Ivete Sangalo reinou com o seu trio elétrico.

Agitos do Carnaval

Maninha Barbosa e Leleco Barbosa com Carla Lubisco no Camarote Brasil. Fotos: Arquivo Pessoal/Divulgação

Gabriel Monteiro de Castro e Narcisa Tamborindeguy no Camarote do King

Malu Mader e Tony Bellotto no Camarote Nº 1. Foto: Leca Noivo/Divulgação

Surpresa

Os últimos dois anos foram de muitos recomeços para a Fundação Iberê. Primeiro, reabrindo suas portas durante a semana. Outro grande marco foi a abertura do ciclo de exposição de nomes internacionais. Para celebrar o início da programação 2020, dia 8 de março, a instituição reúne seus mantenedores para um momento ímpar com dois grandes nomes da arte brasileira. A atriz Fernanda Montenegro e o músico Hamilton de Holanda apresentarão um espetáculo surpresa, concebido para a ocasião.

Fôlego

Anitta comanda seu bloco neste sábado, no Rio de Janeiro

THIAGO PITREZ/DIVULGAÇÃO/JC

A cantora Anitta mantém o ritmo de superstar com muito fôlego. Realizou 11 shows na semana de Carnaval. Começou em Salvador, Recife, Olinda, São Paulo, Mucuri (Bahia), Guarapari (Espírito Santo) e Rio de Janeiro, incluindo o Nosso Camarote, do Bradesco. A maratona se encerra neste sábado, no Centro do Rio de Janeiro, com o Bloco Anitta. Quem está acompanhando ela em todos os shows é o fotógrafo gaúcho Thiago Pitrez. Ele conheceu a cantora em 2017, durante show na WA. Depois, cobriu suas apresentações no Planeta Atlântida, e, neste verão, ela o chamou para fotografar esta série toda. Que maravilha!

Smart fashion

As curadoras de moda Patricia Parenza e Patricia Pontalti estão à frente do projeto Smart Fashion, do ParkShopping Canoas. A dupla desenvolveu um guia de estilo para o Park, com dicas para um closet e estilo de vida mais inteligentes e fashionistas. A campanha foi desenvolvida pela WT.AG, com o objetivo de apresentar o mix de produtos e serviços do shopping. O conteúdo será em formato de web séries mensais nas redes sociais.

Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão curtiram a folia em Salvador

