Verão musical

A 4ª edição do Ora Felice teve como DJs a personal trainer Marcia Refinsky, o cabeleireiro Rodolfo Coronel e Taís Andrade, beauty artist e proprietária do Studio Taís Andrade. O trio escolheu uma playlist supereclética. Os frequentadores experimentaram o vinho Trebbiano Puglia IGT Bel Moro, da L'aretuseo, um dos patrocinadores do evento. O projeto Ora Felice retorna ao deck do Peppo Cucina após o Carnaval, dia 5 de março.

Depois de estrear em Salvador, no início do mês, Caetano Veloso vai trazer o seu novo espetáculo para Porto Alegre. O baiano estará no Auditório Araújo Vianna dia 23 de maio, para mostrar aos fãs gaúchos o show Caetano Veloso apresenta Ivan Sacerdote, também transformado em disco, cujo lançamento ocorreu em janeiro. Acompanhado pelo jovem clarinetista Ivan Sacerdote e pelo multi-instrumentista Felipe Guedes, o cantor vai incluir no repertório releituras de alguns dos seus maiores sucessos.

A Com'Up Espaços e Estratégias está expandindo seus trabalhos pelo Rio Grande do Sul e, desta vez, está em Pelotas com o projeto da nova sede do Belloli Advogados Associados. O escritório, com atuação em direito empresarial, agrário e ambiental, já conta com os serviços da Com'Up em seus projetos anteriores, localizados em Porto Alegre. Letícia Almeida também criou o site e materiais de comunicação do escritório.

Segue, até o dia 29 de fevereiro, na Galeria Houssein Jarouche, em São Paulo, a mostra de pop art Girls on pop, com curadoria de Erika Palomino. A exposição reúne trabalhos sob a influência do movimento que, de alguma maneira, se relacionam com o feminino. A lista de artistas inclui nomes como Marina Abramovic, Rochelle Costi, Regina Silveira, Cláudia Guimarães, Lyz Parayzo, Liliane Porter, Andy Warhol e Roy Lichtenstein.

