A revista gaúcha Onne & Only lançou, no início da semana, sua 12ª edição. A publicação, que é mais uma vez conjunta com Santa Catarina, reuniu parceiros, patrocinadores, arquitetos, decoradores e convidados em coquetel no Estúdio Luiza Pilau, em Porto Alegre. A capa contou com uma obra produzida pelo artista goiano Paulo Ricardo Campos, que marcou presença no evento, no qual a cantora Anitta aparece de forma artística em uma tela produzida com acrílico e pasta de metal.

Luiza Pilau e Leocádio Corrent no lançamento da Onne & Only

Angelyca La Corta e o artista Paulo Ricardo Campos no Estúdio Luiza Pilau

William Schuch e Rodrigo Reis, que brindou seu aniversário na Coolture

Olheiro

Bárbara Evans com vestido da estilista Luciana Collet

/EMERSON FERNANDES/DIVULGAÇÃO/JC

Bárbara Evans reuniu família e amigos para comemorar o noivado com Gustavo Theodoro, em uma festa no interior de São Paulo. Na ocasião, a noiva usou um vestido da estilista paulista Luciana Collet feito sob medida. Com manga longa, gola alta, comprimento midi e levemente rodado, Luciana utilizou elementos atemporais. O casal vai oficializar a união em agosto de 2020, na Fazenda Santa Bárbara, onde receberá 600 convidados.

Transformação digital

Paulo Uebel, secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, é o convidado do Conselho Regional de Medicina-RS para falar sobre o impacto da transformação digital na vida das pessoas e no custo da máquina. A palestra Governo digital e seus impactos na melhoria dos serviços públicos ocorre nesta sexta-feira, no auditório do Cremers. Na ocasião, a entidade entrega o Mérito Cremers a nomes do meio jurídico que foram parceiros na defesa da boa medicina.

Comemoração

Fernando Martins e Vitoria Raupp no Quintal Amiche

/FELIPE GAIESKI/DIVULGAÇÃO/JC

A Amiche celebrou seu primeiro ano de operação. Com o tema O verão Amiche começa aqui, a rede de pizzarias recebeu convidados no espaço temporário Quintal Amiche. A ideia de dar para a cidade um quintal veio da parceria com a Melnick Even, que usará o local como plantão de vendas da incorporadora. Fernando Martins, nome à frente da marca, também acaba de abrir em soft opening operação na Avenida Central, em Atlântida.

Rio de Janeiro