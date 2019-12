Depois do sucesso da edição de 2019, com a revitalização do histórico prédio do Hospital da Criança Santo Antônio, a Casa Cor RS renova a parceria com a R. Correa Engenharia. Vai realizar a edição de 2020 no mesmo local, no Quarto Distrito. A ação Open House Casa Cor foi um dos primeiros contatos dos profissionais que desejam fazer parte do evento. A convite da diretoria da mostra, o mercado de arquitetura teve acesso à planta do novo fluxo, que terá um setor com ambientes corporativos.

Francisco Frank e Candida Bacarin no lançamento da Casa Cor 2020

Turismo

A empresária do setor de eventos e turismo Adriane Hilbig é a nova presidente executiva do Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau. Alejandro Irazabal, Ricardo Koeche e Lourdes Fellini também integram a nova gestão para o mandato 2020/2021. Adriane é diretora do Grupo Cisne Branco, tem MBA em Marketing de Serviços pela ESPM RS e acumula uma vasta experiência no turismo náutico.

Lançamento

Martina Ritter e Julia Johannpeter Smith criaram o projeto Fruta

/JONAS ADRIANO/DIVULGAÇÃO/JC

Martina Ritter e Júlia Johannpeter Smith da Costa lançaram o Fruta, projeto idealizado depois de uma viagem das duas para o Peru. A digital influencer e a executiva trouxeram sua paixão por design, moda e lifestyle de forma descomplicada e leve. O resultado são acessórios, como cordões de óculos, pulseiras, colares, chokers, pulseiras e brincos coloridos. A loja Pinga, em São Paulo, representa a marca com exclusividade.

Reforma geral

No dia 22 de dezembro, o Dado Bier do Bourbon Country encerra as atividades do ano. Vai passar por uma reforma geral e reabre em março com muitas novidades, incluindo a decoração. Tudo para marcar os 25 anos da casa liderada por Eduardo Bier Corrêa. Antes disso, nesta quinta-feira, o guitarrista Alexandre França lança seu disco de estreia no Royal Black Pub.

Imóveis de luxo

Cristiano Cruz com o prêmio GRI Awards

/EDNA OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

Considerado o Oscar do mercado imobiliário nacional, o GRI Awards agraciou a One Imóveis de Luxo com o título de Melhor Campanha Publicitária de 2019, concorrendo com grandes empresas como MRV e New House. A One é reconhecida como a maior grife imobiliária do Sul do País, sendo a única especializada na comercialização de imóveis de luxo em Porto Alegre. O CEO Cristiano Cruz recebeu o prêmio em São Paulo.

Múltiplas

Willian Assis, vice-presidente da AJE, e Priscilla Bohmgahren no Instituto Ling

/LAJE EVENTOS/DIVULGAÇÃO/JC