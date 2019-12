Balanço 2019

A Federasul realizou seu almoço anual com jornalistas, quando apresentou as perspectivas para a economia brasileira e gaúcha. Otimista, a entidade presidida por Simone Leite mostrou os resultados de 2019 e lembrou que eles sugerem uma projeção com bons indicadores para 2020. Já a Câmara Brasil-Alemanha/RS encerrou seu ciclo de reuniões-almoços do ano com palestra do diretor financeiro da Fraport, o gaúcho Jocel Gadens. Ele fez um relato sobre o que já foi feito e o que ainda será realizado para modernizar o Aeroporto Internacional de Porto Alegre.

O economista Fernando Marchet e Simone Leite, presidente da Federasul

Lançamento

Fernando Rodrigues, diretor da Revista Visual & Design, recebe convidados, amanhã, para o evento de lançamento da 13ª edição do Anuário Visual & Design, que será entregue em uma caixa personalizada e exclusiva. O coquetel acontece no Le Bistrot Gourmet e conta com a organização da Autentique Eventos. Alguns dos destaques da edição: Sig Bergamin, Zeca Amaral, Linea Arquitetura e Vanessa Luft.

Miami

Fabio Teixeira, Maria Eduarda Grundling Teixeira e Paula Teixeira brindando a formatura

/ANGÉLICA KONRAD/DIVULGAÇÃO/JC

Maria Eduarda Grundling Teixeira formou-se em Marketing, Empreendedorismo e Tecnologia de Negócios com ênfase em Negócios Internacionais na University of Miami. A celebração foi com uma festa ao entardecer para 120 convidados a bordo do iate Sea Fair. Duda recebeu belíssima, em um vestido PatBo, acompanhada de sua mãe, Ana Cristina, e dos irmãos, Paula e Fábio Teixeira. Ela foi presidente da Brazilian Student Association naquela universidade.

Cuiabá

Pedro Alfonsin, entre Mariana Melara Reis, Claridê Chitolina Taffarel e Neusa Bastos

CAARS/DIVULGAÇÃO/JC

A diretoria da CAA-RS apresentou o Previne Saúde Mental aos presidentes das 27 Caixas de Assistência do País, durante o Concad - Encontro Nacional de Presidentes de Caixas de Assistência dos Advogados, em Cuiabá. As diretoras Mariana Melara Reis, Claridê Chitolina Taffarel e Neusa Bastos, ao lado do presidente da CAA-RS e da Concad, Pedro Alfonsin, falaram sobre as parcerias da entidade em prol da advocacia gaúcha, entre elas, a plataforma Psicologia Viva.

Sociedade de Engenharia

Leandro Melnick e Luis Roberto Ponte na entrega da Láurea Engenheiro do Ano 2019 na SERGS

NÍCOLAS CHIDEM/JC

Múltiplas