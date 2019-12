50 anos Sindilat

O Sindicato da Indústria de Laticínios do RS comemorou seus 50 anos de história com um jantar no Hotel Plaza São Rafael. Alexandre Guerra, presidente do Sindilat, recepcionou os convidados. A noite de comemorações contou com homenagens aos ex-presidentes, dirigentes e associados que atuaram no fortalecimento da entidade neste meio século de vida. Na ocasião, ocorreu a cerimônia de entrega de troféus para os finalistas do 5º Prêmio de Jornalismo do Sindilat.

Mariliza Dalmas Guerra e Alexandre Guerra, presidente do Sindilat

Laura Irigaray e Ruy Irigaray, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

La Fiesta

A La Fiesta comemora seu 15º ano de sucesso e animação, e se destaca por ser o Réveillon mais tradicional e concorrido de Punta del Este. A edição deste ano será no Hotel Boutique La Solana, que receberá um time incrível de chefs, liderados pelo peruano Luis Yagui. O line up da noite terá o DJ revelação Carmine Sorrentino, residente do Club Jimmy'Z em Monte-Carlo. Para acompanhar, o queridinho da Praia Bikini Beach, DJ Javier Misa, com as novas tendências do cenário internacional.

Colecionadores

Abre hoje a exposição Gabinete do colecionador, que homenageia Paulo Gasparotto como grande colecionador e expert em arte, e Rembrandt como colecionador e marchand. Será no Espaço Cultural Brix 21, com curadoria de Anaurelino Corrêa de Barros Neto. Integram a mostra uma água-forte editada pelo museu do Autorretrato de Rembrandt e obras de colecionadores e 39 artistas do Rio Grande do Sul. Até dia 31 de janeiro.

Sui Rooftop

Frederico Malcon e Ana Cláudia Diehl em tarde de feijoada no Sui Rooftop

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Encontro de Natal

As debutantes da Casa NTX realizam um último encontro antes do final do ano. Nesta sexta-feira, as meninas visitarão a Fundação Pão dos Pobres para realizar uma grande celebração de Natal. Todos os alunos da entidade ganharão um presente especial da Grendene. Das 10h às 15h, eles terão à disposição um parque de diversões e, para recarregar as energias, uma série de comidinhas favoritas da criançada estará à disposição no pátio do local.

Nas alturas

O rooftop da Flowork será palco de mais uma comemoração nesta quinta-feira, quando os sócios Daniel Pocztaruk, Daniel Goldsztein e Lourenço Paiva recebem convidados. O blues de Fernando Noronha e o som do DJ Nego Minas são atrações. A Flowork, líder no segmento de coworking na Região Sul, celebra o final do ano completando a oitava fase de expansão em Porto Alegre, onde opera em oito andares no Green Office Caixeiros.

Múltiplas

Aline Medeiros Botta e Fábio Cañellas Moreira com Mario Wiehe e Iara Lucchese Wiehe

/ROCHA/DIVULGAÇÃO/JC