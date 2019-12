O Restaurante Sharin foi palco do Encontro 2019 da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança. Participaram da noite gastronômica os restaurantes Sharin e Peppo Cucina, de Porto Alegre; Primo Camilo, de Garibaldi; La Caceria e Nonno Mio, de Gramado; e Ostradamus, de Florianópolis. Foi uma profusão de sabores harmonizados com os vinhos da Vinícola Lidio Carraro e os azeites da Ibraoliva.

Jefferson Fürstenau, da Kia Sun Motors, e Juliano Carraro, da Lídio Carraro, apoiaram o evento

Karina Kriger no restaurante Sharin

Medalha Tiradentes

O juiz federal gaúcho Gabriel de Jesus Tedesco Wedy receberá, dia 17 de dezembro, a Medalha Tiradentes do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, por proposição do deputado estadual Jorge Felippe Neto, com o apoio unânime de todos os parlamentares e partidos. O homenageado ressalta que tem uma forte ligação com aquele Estado, que sempre o acolheu muito bem em sua vida institucional, associativa e acadêmica.

Cidades Paralelas

Nádia Raupp Meucci e Vitório Gheno na abertura da exposição Cidades paralelas, no Espaço Flâneur

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Montevidéu

O Hotel Soro Montevideo - Curio Collection by Hilton, que foi inaugurado em Montevidéu, é o primeiro da marca no Uruguai e a terceira unidade da rede no país. O moderno hotel boutique está presente nos principais destinos do Caribe e da América Latina. A ministra do turismo uruguaio, Liliam Kechichian, e o vice-ministro de turismo, Benjamín Liberoff, marcaram presença na apresentação do empreendimento.

Musicais

Está nascendo uma academia de musicais em Porto Alegre. É a Bublitz Academia de Musicais, dirigida por Patrick Bublitz, neto de Vera Bublitz, da conceituada escola de ballet. E a estreia será com um clássico: Os miseráveis, de Victor Hugo. As apresentações serão nos dias 11 e 12 de dezembro, no Theatro São Pedro. O espaço deve projetar novos talentos e espetáculos no calendário cultural do Estado.

Fiergs

André Meyer da Silva e Gilberto Petry no almoço de fim de ano da Fiergs

/LUIZA PRADO/JC

